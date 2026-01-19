Де Минаур о шестом месте в рейтинге: «Я всегда хочу большего»

— Я всегда довольно хорошо играл в Австралии, так что мне нравятся такие условия. Когда светит солнце, мяч летит довольно быстро. Это немного помогает моей подаче — дает чуть больше мощности и позволяет заработать пару дополнительных очков. И да, меня еще поддерживает публика. Так что это тоже преимущество.
— Ты уже какое-то время первая ракетка Австралии и в топ-10. Сейчас ты находишься на рекордной для себя позиции — шестом месте в рейтинге. Позволяешь себе иногда остановиться и сказать: «Знаешь, сейчас все идет очень хорошо»?
— У меня своего рода туннельное зрение — я всегда хочу большего. Стараюсь больше наслаждаться процессом и ценить путь, который прошел. Но в то же время хочу большего. Так что план — идти дальше и прогрессировать. Надеюсь, шестое место не станет для меня потолком в рейтинге, — сказал Де Минаур в интервью на корте.
Скоро на Australian Open будет +50 жары. Как турнир меняется из-за погоды?