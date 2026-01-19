Australian Open. 20 января. Хачанов и Рыбакина сыграют вторым запуском, Синнер и Калинская — третьим, Самсонова — последним

На Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт играть начнут в 3:30 по московскому времени, на остальных кортах — в 3:00.
На Арене Рода Лэйвера план такой:
Мэдисон Киз (9) — Александра Олейникова;
Бен Шелтон (8) — Юго Эмбер;
Янник Синнер (2) — Юго Гастон (не ранее 11:00 мск);
Наоми Осака (16) — Антония Ружич.
На Арене Маргарет Корт сыграют в таком порядке:
Лоренцо Музетти (5) — Рафаэль Коллиньон;
Елена Рыбакина (5) — Кайя Юван;
Белинда Бенчич (10) — Кэти Болтер (не ранее 11:00 мск);
Стефанос Циципас (31) — Синтаро Мотидзуки.
На Арене Джона Кейна вторым запуском Карен Хачанов (15) поборется с Алексом Микельсеном. Там же третьими сыграют Тэйлор Фриц (9) и Валентин Руайе.
Третьим запуском на Kia Arena Гаэль Монфис поборется с Дэйном Суини, а последним Григор Димитров сыграет с Томашем Махачем.
На 1573 Arena Людмила Самсонова (18) встретится с Лаурой Зигемунд последним запуском.
Анна Калинская (31) и Сонай Картал сыграют третьими на корте № 13.
Полностью расписание здесь и здесь.