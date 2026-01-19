Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Australian Open. 20 января. Хачанов и Рыбакина сыграют вторым запуском, Синнер и Калинская — третьим, Самсонова — последним

Australian Open опубликовал расписание на 20 января, третий игровой день.

Источник: Спортс"

На Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт играть начнут в 3:30 по московскому времени, на остальных кортах — в 3:00.

На Арене Рода Лэйвера план такой:

Мэдисон Киз (9) — Александра Олейникова;

Бен Шелтон (8) — Юго Эмбер;

Янник Синнер (2) — Юго Гастон (не ранее 11:00 мск);

Наоми Осака (16) — Антония Ружич.

На Арене Маргарет Корт сыграют в таком порядке:

Лоренцо Музетти (5) — Рафаэль Коллиньон;

Елена Рыбакина (5) — Кайя Юван;

Белинда Бенчич (10) — Кэти Болтер (не ранее 11:00 мск);

Стефанос Циципас (31) — Синтаро Мотидзуки.

На Арене Джона Кейна вторым запуском Карен Хачанов (15) поборется с Алексом Микельсеном. Там же третьими сыграют Тэйлор Фриц (9) и Валентин Руайе.

Третьим запуском на Kia Arena Гаэль Монфис поборется с Дэйном Суини, а последним Григор Димитров сыграет с Томашем Махачем.

На 1573 Arena Людмила Самсонова (18) встретится с Лаурой Зигемунд последним запуском.

Анна Калинская (31) и Сонай Картал сыграют третьими на корте № 13.

Полностью расписание здесь и здесь.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше