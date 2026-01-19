Коко Гауфф: «У многих игроков есть очевидные причины для смены гражданства»

Думаю, у многих игроков есть очевидные причины для смены гражданства. Я не вдаюсь в процесс, как это происходит, но это точно привлекло мое внимание. Думаю, нужно поговорить с ними и узнать, почему они это делают. На мой взгляд, причины обычно очевидны, — сказала Гауфф на пресс-конференции.