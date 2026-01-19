Ричмонд
Коко Гауфф: «У многих игроков есть очевидные причины для смены гражданства»

Третья ракетка мира Коко Гауфф высказалась об игроках, сменивших спортивное гражданство.

Источник: Спортс"

В первом круге Australian Open американка обыграла Камиллу Рахимову (6:2, 6:3), которая с декабря выступает под флагом Узбекистана.

— Не знаю, заметила ли ты, когда играла с ней несколько месяцев назад, что Рахимова тогда выступала под другим флагом. Это привлекло твое внимание?

— Да, это привлекло мое внимание, потому что я не заметила смену до того, как мой тренер прислал скриншот расписания.

Думаю, у многих игроков есть очевидные причины для смены гражданства. Я не вдаюсь в процесс, как это происходит, но это точно привлекло мое внимание. Думаю, нужно поговорить с ними и узнать, почему они это делают. На мой взгляд, причины обычно очевидны, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

