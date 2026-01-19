Касаткина о том, что Потапова скопировала ее пост о смене гражданства: «Если для нее сделать стейтмент — это как поставить галочку, то окей»

Напомним, при переходе под флаг Австрии Потапова опубликовала сообщение Касаткиной, изменив только страну. Она заявила, что она «не видит в этом никакой проблемы».
— Ты видела, как Настя Потапова объявила о смене [гражданства] в социальных сетях?
— Все видели.
— Ты считаешь, что она реально скопировала твой пост?
— Ну… Он скопирован, очевидно! (смеется) Я не знаю уже, это была она или ее менеджер, но очевидно, что он скопирован — поменяли только названия стран.
Мы же просто в Брисбене первый круг играли друг против друга. И как-то было бы немножко странно практически перед матчем подойти, начать это все обсуждать. А потом уже как-то момент прошел, и я уже отпустила эту ситуацию.
Но в моменте я такая… (разводит руками) Стейтмент [пост с объявлением] можно придумать самому, мне кажется… Плюс такая ситуация — не с турнира снимаешься, когда у всех одинаковые стейтменты. Это серьезный шаг.
Я подошла к этому по-другому, потому что для меня это была важная история. Если ей нормально и для нее сделать стейтмент — это как поставить галочку, то окей.
— Не от души как будто бы.
— Ну не от души, конечно (смеется). Если ей настолько понравился мой стейтмент, ну… Ладно, хорошо (улыбается), — сказала представительница Австралии в интеврью First&Red.