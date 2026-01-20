Казахстан за час понёс две потери на Australian Open-2026

На старте турнира дуэту из Казахстана противостояли 37-летний Марсело Демолинер (Бразилия) и 44-летний Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды). Соперники уверенно контролировали ход встречи и добились победы в двух сетах — 6:3, 6:2. Матч продолжался 59 минут и прошёл без серьёзных переломных моментов.