Australian Open. Расписание 4-го дня. Рублев сыграет в 3:30 мск, Мирра Андреева — не раньше 11:00, Медведев и Алькарас — вторым запуском

Australian Open опубликовал расписание на четвертый игровой день, 19 января.

Источник: Спортс"

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро.

Арина Соболенко (1) — Чжосюань Бай;

не раньше 06:00 мск — Карлос Алькарас (1) — Янник Ганфманн;

Вечер.

Хамад Медьедович — Алекс де Минаур (6);

Ива Йович (29) — Присцилла Хон (WC).

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро.

Жайме Фариа (Q) — Андрей Рублев (13);

не раньше 05:00 мск — Коко Гауфф (3) — Ольга Данилович;

Вечер.

Мария Саккари — Мирра Андреева (8);

Фрэнсис Тиафу (29) — Франсиско Комесанья.

Вторым запуском на John Cain Arena Даниил Медведев (11) поборется с Кантеном Алисом. Там же последним запуском Александр Зверев (3) сыграет с Александром Мюллером.

Первым запуском на Kia Arena Диана Шнайдер (23) встретится с Талией Гибсон (WC). Там же третьим запуском Александр Бублик выйдет на корт против Мартона Фучовича.

Третьим запуском на ANZ Arena Эмма Радукану (28) поборется с Анастасией Потаповой.

На Корте № 6 не раньше 05:00 мск Полина Кудерметова сыграет с Кларой Таусон (14).

Полностью расписание здесь.

