Australian Open. Расписание 4-го дня. Рублев сыграет в 3:30 мск, Мирра Андреева — не раньше 11:00, Медведев и Алькарас — вторым запуском

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро.
Арина Соболенко (1) — Чжосюань Бай;
не раньше 06:00 мск — Карлос Алькарас (1) — Янник Ганфманн;
Вечер.
Хамад Медьедович — Алекс де Минаур (6);
Ива Йович (29) — Присцилла Хон (WC).
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро.
Жайме Фариа (Q) — Андрей Рублев (13);
не раньше 05:00 мск — Коко Гауфф (3) — Ольга Данилович;
Вечер.
Мария Саккари — Мирра Андреева (8);
Фрэнсис Тиафу (29) — Франсиско Комесанья.
Вторым запуском на John Cain Arena Даниил Медведев (11) поборется с Кантеном Алисом. Там же последним запуском Александр Зверев (3) сыграет с Александром Мюллером.
Первым запуском на Kia Arena Диана Шнайдер (23) встретится с Талией Гибсон (WC). Там же третьим запуском Александр Бублик выйдет на корт против Мартона Фучовича.
Третьим запуском на ANZ Arena Эмма Радукану (28) поборется с Анастасией Потаповой.
На Корте № 6 не раньше 05:00 мск Полина Кудерметова сыграет с Кларой Таусон (14).
Полностью расписание здесь.