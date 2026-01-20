Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер начал защиту титула на Australian Open с укороченного матча

Вторая ракетка мира обыграл француза Юго Гастона в двух сетах, после чего соперник отказался от продолжения борьбы.

Источник: Reuters

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер, вышел во второй круг Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

В матче первого круга он за 1 час 8 минут обыграл француза Юго Гастона со счетом 6:2, 6:1. После проигрыша двух сетов француз, занимающий 93-е место в рейтинге ATP, принял решение не продолжать игру.

Во втором круге турнира соперником Синнера станет победитель матча между австралийцем Джеймсом Даквортом и хорватом Дино Прижмичем.

24-летний Синнер является двукратным чемпионом «мейджора» в Мельбурне. Он выигрывал Australian Open в 2024 и 2025 годах.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше