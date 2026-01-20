Самсонова проиграла в первом круге Australian Open, упустив два матчбола

Во встрече первого круга посеянная под 18-м номером Самсонова уступила 37-летней немке Лауре Зигемунд со счетом 6:0, 5:7, 4:6. Россиянка вела во втором сете — 5:2, при счете 5:3 она упустила два матчбола. Соперницы провели на корте 2 часа 31 минуту.