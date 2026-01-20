Ричмонд
Самсонова проиграла в первом круге Australian Open, упустив два матчбола

Самсонова упустила два матчбола и проиграла в первом круге Australian Open.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

Во встрече первого круга посеянная под 18-м номером Самсонова уступила 37-летней немке Лауре Зигемунд со счетом 6:0, 5:7, 4:6. Россиянка вела во втором сете — 5:2, при счете 5:3 она упустила два матчбола. Соперницы провели на корте 2 часа 31 минуту.

Во втором круге Зигемунд сыграет с победительницей встречи между австралийками Мэддисон Инглис и Кимберли Биррелл.

В другом матче Елена Остапенко (24-й номер посева) из Латвии обыграла чешку Ребекку Шрамкову со счетом 6:4, 6:4.