Самсонова проиграла в первом круге Australian Open, упустив два матчбола

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Во встрече первого круга посеянная под 18-м номером Самсонова уступила 37-летней немке Лауре Зигемунд со счетом 6:0, 5:7, 4:6. Россиянка вела во втором сете — 5:2, при счете 5:3 она упустила два матчбола. Соперницы провели на корте 2 часа 31 минуту.
Во втором круге Зигемунд сыграет с победительницей встречи между австралийками Мэддисон Инглис и Кимберли Биррелл.
В другом матче Елена Остапенко (24-й номер посева) из Латвии обыграла чешку Ребекку Шрамкову со счетом 6:4, 6:4.