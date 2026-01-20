Ричмонд
Сменившая гражданство Касаткина проиграла на старте Australian Open

Теннисистка Дарья Касаткина, которая сменила российское гражданство на австралийское, не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

Источник: Mark Avellino/Anadolu via Getty Images

В матче первого круга она проиграла представительнице Чехии Николе Бартуньковой. Встреча, которая продолжалась 2 часа 5 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (9:7), 0:6, 6:3.

Бартунькова выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Касаткиной два эйса, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Касаткина рассказала о том, что стала гражданкой Австралии 17 января. О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».