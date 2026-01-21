Ричмонд
Соболенко 22-й раз вышла в третий круг «Большого шлема»

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Чжосюань Бай во втором круге Australian Open — 6:3, 6:1.

Источник: Спортс"

Белоруска выиграла 22-й из 23 последних матчей на Australian Open. Этот сезон она начала с семи побед подряд.

Соболенко 22-й раз вышла в третий круг «Большого шлема» и седьмой раз сделала это на Australian Open.

Дальше она сыграет с Эммой Радукану или Анастасией Потаповой.

