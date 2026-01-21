Соболенко о болельщиках: «Вижу все плакаты, хотя и должна быть сосредоточена на матче»

Сегодня она вышла в третий круг Australian Open.
"Это невероятно. Я вижу все плакаты, хотя и должна быть сосредоточена на матче. Но потом на экране показывают эти прекрасные плакаты. Такие творческие.
Для меня это очень много значит. Я всегда хотела вдохновлять новое поколения. Хотела быть человеком, на котором они равняются.
На самом деле вы вдохновляете меня. Спасибо, что приносите эти плакаты и меня поддерживаете", — сказала Соболенко в интервью на корте.
