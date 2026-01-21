Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко о болельщиках: «Вижу все плакаты, хотя и должна быть сосредоточена на матче»

Арина Соболенко рассказала, что для нее значит поддержка молодых болельщиков, которые приходят на ее матчи с плакатами.

Источник: Спортс"

Сегодня она вышла в третий круг Australian Open.

"Это невероятно. Я вижу все плакаты, хотя и должна быть сосредоточена на матче. Но потом на экране показывают эти прекрасные плакаты. Такие творческие.

Для меня это очень много значит. Я всегда хотела вдохновлять новое поколения. Хотела быть человеком, на котором они равняются.

На самом деле вы вдохновляете меня. Спасибо, что приносите эти плакаты и меня поддерживаете", — сказала Соболенко в интервью на корте.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше