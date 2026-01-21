Ричмонд
Синнер ответил, с кем бы сыграл в паре — с Кириосом или Ким Чен Ыном

Двукратный действующий чемпион Australian Open Янник Синнер на подкасте турнира ответил на вопрос, с кем бы он больше хотел сыграть в паре — с Ником Кириосом (который много критиковал его из-за допинговой дисквалификации) или главой КНДР Ким Чен Ыном.

Источник: Спортс"

— В теннис точно бы играл с Ником. Не хочу проигрывать. Не хочу проигрывать. А просто пообщаться…

— Можешь не отвечать.

— Не знаю.

