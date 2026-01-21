Ричмонд
Сафин выложил фото в обнимку с Федерером

Марат Сафин, приехавший на Australian Open в команде Андрея Рублева, опубликовал фото с Роджером Федерером.

Сафин подписал его: «Чуууувак».

Сафин и Федерер играли в финале Australian Open-2004 и полуфинале в 2005-м. В первом случае победил швейцарец, во втором — россиянин.

