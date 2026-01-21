Шнайдер о том, как отыграла 3 матчбола: «Просто думала: “Ладно, нужно атаковать”. Потому что, если бы не атаковала я, то атаковала бы она»

«Она потрясающе играла, было очень трудно поверить, что я справлюсь и выиграю. На матчболах я просто думала: “Ладно, нужно атаковать”. Потому что, если бы не атаковала я, то атаковала бы она.
Перед третьим сетом я думала, что нужно бороться и делать то, что делала. Как я уже сказала, соперница играла потрясающе. Так что я старалась бежать за каждым мячом и тащить все", — сказала Шнайдер в интервью на корте.
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают.