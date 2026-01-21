Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шнайдер о том, как отыграла 3 матчбола: «Просто думала: “Ладно, нужно атаковать”. Потому что, если бы не атаковала я, то атаковала бы она»

Диана Шнайдер прокомментировала победу во втором круге Australian Open — она отыграла три матчбола у Талии Гибсон (3:6, 7:5, 6:3).

Источник: Спортс"

«Она потрясающе играла, было очень трудно поверить, что я справлюсь и выиграю. На матчболах я просто думала: “Ладно, нужно атаковать”. Потому что, если бы не атаковала я, то атаковала бы она.

Перед третьим сетом я думала, что нужно бороться и делать то, что делала. Как я уже сказала, соперница играла потрясающе. Так что я старалась бежать за каждым мячом и тащить все", — сказала Шнайдер в интервью на корте.

Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше