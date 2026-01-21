Ричмонд
Рублев седьмой раз вышел в третий круг Australian Open

Андрей Рублев во втором круге Australian Open обыграл Жайме Фариа — 6:4, 6:3, 4:6, 7:5. При счете 5:3 в четвертом сете Рублев не подал на матч, допустив три двойных ошибки.

Источник: Спортс

Россиянин седьмой раз вышел в третий круг в Мельбурне. Всего на «Больших шлемах» он сделал это 23-й раз.

Дальше Рублев сыграет с 18-м сеяным Франсиско Серундоло.

Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
