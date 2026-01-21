Плишкова об инфекции после операции на голеностопе: «Казалось, что я лишусь ноги»

На Australian Open-2026 экс-первая ракетка мира прошла во второй круг.
«Это был шок. Еще большим шоком стали результаты обследования — что я порвала все связки и сухожилия».
По словам Плишковой, после первой операции она подхватила инфекцию.
«Из-за инфекции нога выглядела очень плохо. По ее внешнему виду казалось, что я лишусь ноги. После 3−4 месяцев я даже еще не ходила — поэтому изначальные сроки восстановления посыпались».
Плишковой потребовалась вторая операция.
«Голеностоп сейчас очень зажатый — и лучше уже не станет. Если честно, на корте меня это не сдерживает. Может быть, я двигаюсь не так хорошо, но это заставляет меня играть быстрее».