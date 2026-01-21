Ричмонд
Плишкова об инфекции после операции на голеностопе: «Казалось, что я лишусь ноги»

Каролина Плишкова рассказала о травме голеностопа. Она получила ее на US Open-2024, после чего пропустила около года — ей потребовалось две операции.

Источник: Спортс"

На Australian Open-2026 экс-первая ракетка мира прошла во второй круг.

«Это был шок. Еще большим шоком стали результаты обследования — что я порвала все связки и сухожилия».

По словам Плишковой, после первой операции она подхватила инфекцию.

«Из-за инфекции нога выглядела очень плохо. По ее внешнему виду казалось, что я лишусь ноги. После 3−4 месяцев я даже еще не ходила — поэтому изначальные сроки восстановления посыпались».

Плишковой потребовалась вторая операция.

«Голеностоп сейчас очень зажатый — и лучше уже не станет. Если честно, на корте меня это не сдерживает. Может быть, я двигаюсь не так хорошо, но это заставляет меня играть быстрее».