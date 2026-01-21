Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко о наряде Осаки: «Я бы хотела, чтобы Nike и мне позволил делать такие вещи»

Арина Соболенко прокомментировала наряд, в котором Наоми Осака вышла на первый круг Australian Open.

Источник: Спортс"

"Мода тем и прекрасна, что ты можешь самовыразиться. И это довольно свободный мир — там нет осуждения, просто разные взгляды.

Мне кажется, наряд Наоми идеально выражает ее характер, ее культуру и многое другое. Было прикольно.

Я бы хотела, чтобы Nike и мне позволил делать такие вещи. В этом году — нет, но мы над этим работаем. К следующему году я что-нибудь придумаю", — сказала Соболенко на пресс-конференции.

? Наряд Осаки взрывает мозг: вуаль, брюки, зонтик, шляпка с бабочкой.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше