Соболенко о наряде Осаки: «Я бы хотела, чтобы Nike и мне позволил делать такие вещи»

"Мода тем и прекрасна, что ты можешь самовыразиться. И это довольно свободный мир — там нет осуждения, просто разные взгляды.
Мне кажется, наряд Наоми идеально выражает ее характер, ее культуру и многое другое. Было прикольно.
Я бы хотела, чтобы Nike и мне позволил делать такие вещи. В этом году — нет, но мы над этим работаем. К следующему году я что-нибудь придумаю", — сказала Соболенко на пресс-конференции.
? Наряд Осаки взрывает мозг: вуаль, брюки, зонтик, шляпка с бабочкой.
