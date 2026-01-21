Медведев на Australian Open выиграл больше матчей, чем на всех «Шлемах» сезона-2025

Медведев вышел в третий круг «Большого шлема» впервые с US Open-2024. В целом в Мельбурне он выиграл больше матчей на ТБШ, чем за весь прошлый сезон — два против одного.
Дальше Медведев встретится с Фабианом Марожаном.
