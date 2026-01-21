Ричмонд
Медведев на Australian Open выиграл больше матчей, чем на всех «Шлемах» сезона-2025

Даниил Медведев отыграл сет и брейк во втором круге Australian Open против Кентена Алиса — 6:7 (9), 6:3, 6:4, 6:2.

Источник: Спортс"

Медведев вышел в третий круг «Большого шлема» впервые с US Open-2024. В целом в Мельбурне он выиграл больше матчей на ТБШ, чем за весь прошлый сезон — два против одного.

Дальше Медведев встретится с Фабианом Марожаном.

