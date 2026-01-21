Ричмонд
Потапова повторила лучший результат на Australian Open — на первом ТБШ после смены гражданства

Анастасия Потапова обыграла Эмму Радукану во втором круге Australian Open — 7:6 (3), 6:2. В первом сете она уступала 2:5.

Источник: Спортс"

Потапова проводит первый «Большой шлем» после того, как сменила гражданство с российского на австрийское. Она впервые с US Open-2024 вышла в третий круг.

На Australian Open она вышла в третий раунд впервые с 2021-го и повторила лучший результат в карьере.

Дальше Потапова сыграет с Ариной Соболенко.

