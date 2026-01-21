Потапова повторила лучший результат на Australian Open — на первом ТБШ после смены гражданства

Потапова проводит первый «Большой шлем» после того, как сменила гражданство с российского на австрийское. Она впервые с US Open-2024 вышла в третий круг.
На Australian Open она вышла в третий раунд впервые с 2021-го и повторила лучший результат в карьере.
Дальше Потапова сыграет с Ариной Соболенко.
