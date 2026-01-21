Медведев после выхода в 3-й круг Australian Open: «В Брисбене играл намного лучше»

"Честно скажу, в Брисбене я играл намного лучше. До сих пор не могу привыкнуть к корту в Мельбурне, мне немного не хватает мощи в ударах. Но хорошо, что по ходу турнира ты это находишь. Сегодня я играл лучше, чем в первом матче. Надеюсь, дальше будет еще немного лучше.
И я впервые за пару лет вышел в третий круг «Большого шлема» (смеется). Отлично себя чувствую", — сказал Медведев в интервью на корте.
