Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев ответил, может ли выиграть Australian Open

Даниил Медведев после выхода в третий круг Australian Open ответил на вопрос, может ли он выиграть турнир.

Источник: Спортс"

"Тяжело. Раньше, когда был в топ-4 и почти на всех больших турнирах доходил до полуфиналов и финалов, я заранее прицеливался, что нужно быть в форме для поздних стадий. Сейчас это не так. Мне нужно постепенно восстанавливать уверенность в себе, так что я не заглядываю дальше одного матча.

Если получится выиграть еще пять матчей в Мельбурне, будет здорово. Но вообще я просто стараюсь наслаждаться и показывать хороший теннис", — сказал Медведев в интервью на корте.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше