Медведев ответил, может ли выиграть Australian Open

"Тяжело. Раньше, когда был в топ-4 и почти на всех больших турнирах доходил до полуфиналов и финалов, я заранее прицеливался, что нужно быть в форме для поздних стадий. Сейчас это не так. Мне нужно постепенно восстанавливать уверенность в себе, так что я не заглядываю дальше одного матча.
Если получится выиграть еще пять матчей в Мельбурне, будет здорово. Но вообще я просто стараюсь наслаждаться и показывать хороший теннис", — сказал Медведев в интервью на корте.
Узнать больше по теме
