Наоми Осака: «Я выросла, наблюдая за иконами стиля — Сереной, Винус, Шараповой»

"Я очень люблю моду, и это то, что заставляет меня с радостью вставать утром и выходить на корт. Так в предматчевой подготовке появляется немного больше радости.
Я никогда не думаю: «Я надену это, и если проиграю, значит все». Единственное, что я иногда меняю, — это прическа. Когда я собираю волосы в хвост, я иногда плохо вижу. А с косами я вообще не вижу почти ничего во время игры. Это единственное, к чему я действительно отношусь внимательно.
В сетке есть еще 127 игроков, и не все из них хотят выделяться, но и у них есть такая возможность. Я выросла, наблюдая за иконами стиля — Сереной, Винус, Шараповой. И Бетани Маттек-Сэндс, хоть о ней и говорят недостаточно. Она умела выделиться, используя то, что у нее было.
Я думаю, все сводится к личности. Я не ожидаю, что кто-то очень сдержанный наденет вуаль и выйдет на матч. Но отдельные черты характера все равно видно. Я замечала теннисисток с бантами в волосах — это всегда первый шаг к чему-то большему. И мне всегда интересно, что будет дальше", — сказала японка на пресс-конференции.
Осака выиграла у Антонии Ружич со счетом 6:3, 3:6, 6:4 и теперь встретится с Сораной Кырстей.
? Наряд Осаки взрывает мозг: вуаль, брюки, зонтик, шляпка с бабочкой.