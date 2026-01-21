Ричмонд
Шнайдер о матче против Мирры Андреевой в Аделаиде: «Всегда волнуюсь перед матчами, но здесь переживала чуть больше»

22-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала, как настраивалась на матч против Мирры Андреевой в Аделаиде. Шнайдер уступила в полуфинале со счетом 3:6, 2:6.

Источник: Спортс"

— Ты на днях в Аделаиде играла полуфинал против Мирры. Это, по-моему, ваша первая игра на таком большом турнире друг против друга. Раньше вы играли в паре. Мирра сказала, что очень нервничала перед этим матчем. А как для тебя прошел он? Было ли волнение?

— Ну, я в целом всегда волнуюсь перед всеми матчами. Понятно, что здесь переживала чуть больше, потому что для нас это был первый матч после того, как мы отыграли весь сезон вместе в паре. Поэтому эмоционально было что-то новое. Но в целом не сказала бы, что было что-то ужасное. Я довольна, как отыграла матч, какая была атмосфера во время него. Мне кажется, что все равно, когда мы выходим на корт, все это уходит на второй план. Что у Мирры, что у меня — стоит одна задача: победить. И мы стараемся эту задачу выполнить.

— Наверное, у многих твоих фанатов есть желание регулярно видеть тебя во второй неделе «Шлемов». На твой взгляд, в чем тебе нужно прибавить, чтобы там оказываться?

— Больше веры в свои возможности, уверенности в том, что я в принципе умею и достойна быть во второй неделе. И, наверное, меньше негатива, какой-то накрутки в голове о себе.

— А ты как-то над этим работаешь? Потому что очевидно, что такие турниры — это огромный стресс для игрока. Как ты пытаешься с ним справиться?

— Ну, мы много разговариваем с Сашей [Баиным] на эту тему. У нас с ним это будет только второй «Шлем» вместе — первый в этом году после совместной предсезонки, поэтому мне очень интересно. Он все прекрасно знает, понимает, поэтому мы стараемся над этим работать, это улучшать и меньше обращать на негатив внимание — реагировать только на положительные эмоции, — сказала Шнайдер в интервью First&Red.

