Шнайдер о матче против Мирры Андреевой в Аделаиде: «Всегда волнуюсь перед матчами, но здесь переживала чуть больше»

— Ну, я в целом всегда волнуюсь перед всеми матчами. Понятно, что здесь переживала чуть больше, потому что для нас это был первый матч после того, как мы отыграли весь сезон вместе в паре. Поэтому эмоционально было что-то новое. Но в целом не сказала бы, что было что-то ужасное. Я довольна, как отыграла матч, какая была атмосфера во время него. Мне кажется, что все равно, когда мы выходим на корт, все это уходит на второй план. Что у Мирры, что у меня — стоит одна задача: победить. И мы стараемся эту задачу выполнить.