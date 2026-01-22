Ричмонд
Бублик ответил, не считает ли, что потратил впустую годы карьеры

Александр Бублик ответил на вопрос, не считает ли он, что впустую потратил годы карьеры. В этом сезоне 28-летний представитель Казахстана дебютировал в топ-10.

Источник: Спортс"

"Нет, я так не считаю. Все говорят детям учиться на чужих ошибках, но я считаю, что мы учимся только на своих. И нельзя поменять человека, не сломав. Может быть, результаты пойдут, но так человека можно сломать.

Я очень прагматично подходил к делу. Я знал, что я не способен стабильно стоять в топ-20 или топ-30. Я это знал и нес перед собой ответственность. Думал: «Алекс, тебе так нравится. Ты счастлив. У тебя ребенок и жена. Ты можешь делать что хочешь и все равно остаешься игроком топ-50». И я был счастлив.

Я бы не стал ничего менять", — сказал Бублик на пресс-конференции.