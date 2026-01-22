Бублик ответил, не считает ли, что потратил впустую годы карьеры

Я очень прагматично подходил к делу. Я знал, что я не способен стабильно стоять в топ-20 или топ-30. Я это знал и нес перед собой ответственность. Думал: «Алекс, тебе так нравится. Ты счастлив. У тебя ребенок и жена. Ты можешь делать что хочешь и все равно остаешься игроком топ-50». И я был счастлив.