Хачанов восьмой год подряд вышел в третий круг Australian Open

Карен Хачанов обыграл Нишеша Басаваредди во втором круге Australian Open — 6:1, 6:4, 6:3.

Хачанов восьмой год подряд вышел в третий круг в Мельбурне. При этом дальше третьего раунда он проходил всего дважды — в 2023-м (полуфинал) и 2024-м (⅛ финала).

Сейчас в третьем круге россиянин сыграет с Себастьяном Баесом или Лучано Дардери.