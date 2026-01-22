Хачанов восьмой год подряд вышел в третий круг Australian Open

Хачанов восьмой год подряд вышел в третий круг в Мельбурне. При этом дальше третьего раунда он проходил всего дважды — в 2023-м (полуфинал) и 2024-м (⅛ финала).
Сейчас в третьем круге россиянин сыграет с Себастьяном Баесом или Лучано Дардери.
Карен Хачанов обыграл Нишеша Басаваредди во втором круге Australian Open — 6:1, 6:4, 6:3.
Хачанов восьмой год подряд вышел в третий круг в Мельбурне. При этом дальше третьего раунда он проходил всего дважды — в 2023-м (полуфинал) и 2024-м (⅛ финала).
Сейчас в третьем круге россиянин сыграет с Себастьяном Баесом или Лучано Дардери.