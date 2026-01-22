Карлос Алькарас: «Не думаю о том, что должен быть хорошим лицом тенниса»

"Не особо. Я не думаю о том, что должен быть хорошим лицом тенниса. Но при этом во время матчей я стараюсь развлекать людей, стараюсь привлекать людей в теннис.
Но это не то, что я думаю о том, в каком свете я представляю теннис. Я просто выхожу на корт и занимаюсь любимым делом. Просто играю. По-моему, это лучшее, что я могу сделать для продвижения тенниса. Нужно просто любить свое дело и наслаждаться каждой секундой на корте", — сказал Алькарас на пресс-конференции.
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше