Карлос Алькарас: «Не думаю о том, что должен быть хорошим лицом тенниса»

Но это не то, что я думаю о том, в каком свете я представляю теннис. Я просто выхожу на корт и занимаюсь любимым делом. Просто играю. По-моему, это лучшее, что я могу сделать для продвижения тенниса. Нужно просто любить свое дело и наслаждаться каждой секундой на корте", — сказал Алькарас на пресс-конференции.