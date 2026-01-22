Ричмонд
Калинская пятый раз вышла в третий круг «Большого шлема»

Анна Калинская обыграла Юлию Грабер во втором круге Australian Open — 6:3, 6:3.

Источник: Спортс"

Россиянка пятый раз вышла в третий раунд на турнирах «Большого шлема». Она 21-й раз выступает в основной сетке.

Лучший результат Калинской на ТБШ — четвертьфинал Australian Open-2024.

В третьем круге она сыграет с Игой Швентек или Мари Бузковой.