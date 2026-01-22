Шелтон вышел в третий круг на последних 10 «Шлемах». Только Джокович и Синнер могут это повторить

Седьмая ракетка мира Бен Шелтон обыграл № 182 Дейна Суини во втором круге Australian Open — 6:3, 6:2, 6:2. Во втором сете Шелтон не проиграл ни одного очка на подаче. А за весь матч у Суини не было ни одного брейк-пойнта.