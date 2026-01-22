Шелтон вышел в третий круг на последних 10 «Шлемах». Только Джокович и Синнер могут это повторить

Седьмая ракетка мира Бен Шелтон обыграл № 182 Дейна Суини во втором круге Australian Open — 6:3, 6:2, 6:2. Во втором сете Шелтон не проиграл ни одного очка на подаче. А за весь матч у Суини не было ни одного брейк-пойнта.
Американец вышел в третий круг на последних 10 «Больших шлемах». Эту серию могут повторить только два игрока в ATP — Янник Синнер и Новак Джокович.
В третьем раунде прошлогодний полуфиналист сыграет с чемпионом «Мастерса» в Шанхае Валентином Вашеро.
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше