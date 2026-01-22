Ричмонд
Джокович выиграл 101-й матч на Australian Open и восьмой раз подряд вышел в третий круг

Новак Джокович восьмой раз подряд вышел в третий круг Australian Open.

Источник: Спортс"

Серб обыграл Франческо Маэстрелли со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Джокович выиграл 101-й матч на Australian Open. На «Ролан Гаррос» он одержал 101 победу, на «Уимблдоне» — 102, на US Open — 95.

Последний раз Джокович не проходил дальше второго круга в 2017-м, когда его остановил Денис Истомин.

За выход во вторую неделю десятикратный чемпион сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом или Ибином У.

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше