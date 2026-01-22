Джокович выиграл 101-й матч на Australian Open и восьмой раз подряд вышел в третий круг

Серб обыграл Франческо Маэстрелли со счетом 6:3, 6:2, 6:2.
Джокович выиграл 101-й матч на Australian Open. На «Ролан Гаррос» он одержал 101 победу, на «Уимблдоне» — 102, на US Open — 95.
Последний раз Джокович не проходил дальше второго круга в 2017-м, когда его остановил Денис Истомин.
За выход во вторую неделю десятикратный чемпион сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом или Ибином У.
