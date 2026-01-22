Australian Open. Расписание 6-го дня. Медведев сыграет в 3:30 мск, Мирра Андреева и Рублев — последним запуском

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 03:30 мск, вечерняя — в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро.
Арина Соболенко (1) — Анастасия Потапова;
не раньше 05:30 мск — Карлос Алькарас (1) — Корентен Муте (32).
Вечер.
Фрэнсис Тиафу (29) — Алекс де Минаур (6);
Елена Габриэла Рузе (Q) — Мирра Андреева (8).
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро.
Даниил Медведев (11) — Фабиан Марожан;
не раньше 06:00 мск — Коко Гауфф (3) — Хейли Батист;
Вечер.
Элина Свитолина (12) — Диана Шнайдер (23);
Александр Бублик (10) — Томас Мартин Этчеверри.
Андрей Рублев поборется с Франсиско Серундоло последним запуском на Kia Arena.
Последним запуском (не ранее 10:30 мск) на John Cain Arena Александр Зверев сыграет с Кэмероном Норри.
Полностью расписание здесь и здесь.