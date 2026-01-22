Ричмонд
Australian Open. Расписание 6-го дня. Медведев сыграет в 3:30 мск, Мирра Андреева и Рублев — последним запуском

Australian Open опубликовал расписание шестого игрового дня, 23 января.

Источник: Спортс"

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 03:30 мск, вечерняя — в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро.

Арина Соболенко (1) — Анастасия Потапова;

не раньше 05:30 мск — Карлос Алькарас (1) — Корентен Муте (32).

Вечер.

Фрэнсис Тиафу (29) — Алекс де Минаур (6);

Елена Габриэла Рузе (Q) — Мирра Андреева (8).

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро.

Даниил Медведев (11) — Фабиан Марожан;

не раньше 06:00 мск — Коко Гауфф (3) — Хейли Батист;

Вечер.

Элина Свитолина (12) — Диана Шнайдер (23);

Александр Бублик (10) — Томас Мартин Этчеверри.

Андрей Рублев поборется с Франсиско Серундоло последним запуском на Kia Arena.

Последним запуском (не ранее 10:30 мск) на John Cain Arena Александр Зверев сыграет с Кэмероном Норри.

Полностью расписание здесь и здесь.

