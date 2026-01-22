Ричмонд
Российская теннисистка объяснила решение выступать за Узбекистан деньгами и Олимпиадой

Теннисистка Камилла Рахимова, сменившая спортивное гражданство с российского на узбекское, объяснила свое решение. Спортсменка высказалась на канале First and Red на YouTube.

Источник: РИА "Новости"

Теннисистку спросили, чем она руководствовалась: возможностью сыграть на Олимпиаде или деньгами? «У меня получилось так, что все совпало. Все-таки Олимпиада скоро. Это тоже нужно понимать, что в России конкуренция намного выше», — заявила Рахимова.

1 декабря появилась информация, что Рахимова решила сменить спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан. «Переход Камиллы под наш флаг — стратегическое усиление национальной команды», — заявили в Федерации тенниса Узбекистана.

Ранее первая ракетка России Мирра Андреева объяснила нежелание менять спортивное гражданство. Теннисистка заявила, что даже не задумывалась об этом, несмотря на примеры соотечественниц.

