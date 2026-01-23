Ричмонд
Джокович о Монфисе и Вавринке: «У меня есть еще минимум два года в туре»

Новак Джокович прокомментировал то, что Гаэль Монфис и Стэн Вавринка в этом году завершат карьеры.

Источник: Спортс"

"И Монфис, и Вавринка оставили значительное наследие как игроки и как люди. В раздевалке они очень популярны, у них много друзей, я их очень уважаю. У нас были невероятные битвы.

Монфис на год старше меня, Вавринка — на два. Так что я думаю, то у меня есть еще минимум два года в туре".

Как же я обожаю Стэна Вавринку — самого эстетичного теннисиста мира.

