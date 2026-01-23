Джокович о Монфисе и Вавринке: «У меня есть еще минимум два года в туре»

"И Монфис, и Вавринка оставили значительное наследие как игроки и как люди. В раздевалке они очень популярны, у них много друзей, я их очень уважаю. У нас были невероятные битвы.
Монфис на год старше меня, Вавринка — на два. Так что я думаю, то у меня есть еще минимум два года в туре".
Как же я обожаю Стэна Вавринку — самого эстетичного теннисиста мира.
Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.Читать дальше