PTPA ищет инвесторов для реформ тенниса: увеличение призовых на 50%, равная оплата, $1 млн в год гарантированно для топ-100

The Telegraph сообщает, что PTPA разослала план в более чем 20 международных банковских организаций и хочет привлечь миллиард долларов.
План включает в себя:
● Трехуровневую систему разделения тура;
● Лучшие игроки будут участвовать только в 16 турнирах по ходу сезона и получат минимум 8-недельное межсезонье;
● Увеличение призовых на 50% в первый год;
● Равную оплату для мужчин и женщин к третьему году;
● В первый год игрокам топ-100 гарантируется выплата в миллион долларов, к 10-му году она должна достигнуть 2,3 млн;
● Централизованное управление туром.
Сообщается, что таким образом PTPA хочет создать хотя бы теоретическую альтернативу существующей системе — что можно будет использовать в суде по иску, который организация подала против ATP, WTA и ITF.
Джокович завязал с охраной труда — ушел из профсоюза теннисистов, который сам создал.