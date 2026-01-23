Ричмонд
PTPA ищет инвесторов для реформ тенниса: увеличение призовых на 50%, равная оплата, $1 млн в год гарантированно для топ-100

Ассоциация игроков PTPA ищет инвесторов для реализации проекта реформ теннисного тура.

Источник: Спортс"

The Telegraph сообщает, что PTPA разослала план в более чем 20 международных банковских организаций и хочет привлечь миллиард долларов.

План включает в себя:

● Трехуровневую систему разделения тура;

● Лучшие игроки будут участвовать только в 16 турнирах по ходу сезона и получат минимум 8-недельное межсезонье;

● Увеличение призовых на 50% в первый год;

● Равную оплату для мужчин и женщин к третьему году;

● В первый год игрокам топ-100 гарантируется выплата в миллион долларов, к 10-му году она должна достигнуть 2,3 млн;

● Централизованное управление туром.

Сообщается, что таким образом PTPA хочет создать хотя бы теоретическую альтернативу существующей системе — что можно будет использовать в суде по иску, который организация подала против ATP, WTA и ITF.

