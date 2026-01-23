Соболенко выиграла 18-й подряд тай-брейк на «Больших шлемах» — это рекорд

Для Соболенко это уже 18-й подряд выигранный тай-брейк на турнирах «Большого шлема». Последний раз она проигрывала тай-брейк на ТБШ в полуфинале «Ролан Гаррос»-2023 против Каролины Муховой.
Соболенко обновила свой же рекорд Открытой эры. Вторая по продолжительности победная серия на тай-брейках на ТБШ принадлежит Патти Шнидер — 13.
