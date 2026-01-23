Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко выиграла 18-й подряд тай-брейк на «Больших шлемах» — это рекорд

Первая ракетка мира Арина Соболенко в третьем круге Australian Open против Анастасии Потаповой выиграла первый сет на тай-брейке.

Источник: Спортс"

Для Соболенко это уже 18-й подряд выигранный тай-брейк на турнирах «Большого шлема». Последний раз она проигрывала тай-брейк на ТБШ в полуфинале «Ролан Гаррос»-2023 против Каролины Муховой.

Соболенко обновила свой же рекорд Открытой эры. Вторая по продолжительности победная серия на тай-брейках на ТБШ принадлежит Патти Шнидер — 13.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше