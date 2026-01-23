Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух игроков арестовали по обвинению в расизме после матча на «Челленджере»

Луиса Мартинеса и Кристиана Родригеса арестовали на «Челленджере» в Бразилии.

Источник: Спортс"

Их обвиняют в том, что после поражения в парном разряде Мартинес показал расистский жест — якобы изобразил обезьяну. А Родригес якобы оскорбил работника турнира, назвав его «обезьяной».

Обоим предъявлены официальные обвинения.