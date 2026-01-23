Ричмонд
19-летняя Мбоко впервые вышла во вторую неделю «Шлема» и сыграет с Соболенко

19-летняя Виктория Мбоко обыграла Клару Таусон в третьем круге Australian Open — 7:6 (5), 5:7, 6:3. Во втором сете канадка упустила три матчбола.

Источник: Спортс

Мбоко выиграла 15-й из последних 17 матчей и впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

Дальше она сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

