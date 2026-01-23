Соболенко о победе над Потаповой: «Боролась за каждое очко, хотя и пребывала в эмоциональном раздрае»

"Она показала невероятный теннис. Я постоянно была в обороне.
Если честно, бывают дни, когда остается только бороться и перебивать мяч через сетку. Не знаю, что стало решающим фактором. Наверное, то, что я боролась за каждое очко, хотя и пребывала в эмоциональном раздрае.
Против Анастасии важно всегда быть собранной, всегда бороться. Я очень довольна тем, что сумела выиграть. Это была такая тяжелая битва. Мне очень понравилось", — сказала Соболенко в интервью на корте.
