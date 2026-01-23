Ричмонд
Завтрашние матчи Australian Open начнутся раньше из-за экстремальной жары

Организаторы Australian Open из-за погоды изменили расписание на субботу.

Ожидается, что завтра на турнире будет экстремальная жара. Поэтому принято решение начать игровой день не в 11 утра по местному времени, а в 10:30 (02:30 по московскому).

