Завтрашние матчи Australian Open начнутся раньше из-за экстремальной жары

Ожидается, что завтра на турнире будет экстремальная жара. Поэтому принято решение начать игровой день не в 11 утра по местному времени, а в 10:30 (02:30 по московскому).
Скоро на Australian Open будет +50 жары. Как турнир меняется из-за погоды?
Организаторы Australian Open из-за погоды изменили расписание на субботу.
