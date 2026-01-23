Медведев уступает Тьену в личных встречах перед ⅛ финала Australian Open

Сейчас Тьен ведет в личке 2:1. В прошлом году он на решающем тай-брейке остановил Медведева во втором круге Australian Open. В Пекине Медведев снялся в третьем сете, а в Шанхае победил в трех партиях.
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.Читать дальше