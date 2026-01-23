Медведев пятый раз отыгрался с 0:2 по сетам

Россиянин провел 23-й пятисетовик в карьере и одержал 10-ю победу. Кроме того, он пятый раз отыгрался с 0:2 по сетам. Причем четыре раза ему это удавалось на Australian Open — последний раз в 2024-м в полуфинале против Александра Зверева.
Медведев впервые с US Open-2024 вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».
Дальше он сыграет с Лернером Тьеном.
Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.Читать дальше