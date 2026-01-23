Медведев о том, что пил перед подачей на матч против Марожана: «Немного рассола»

«В прошлом году я проиграл все матчи на турнирах “Большого шлема” одинаково — проигрывал 0:2 по сетам, сравнивал, делал брейк, но уступал. И в этот раз в пятом сете я повел с брейком, и он отыгрался. Я думал: “Только не это”. Но мне удалось удержаться.
После первого сета я злился на себя за то, что не смог сыграть лучше. И думаю, из-за этого мне было тяжело войти во второй сет. А после второго я уже понял, что если хочу победить, то мне нужно отпустить все это. Удары становились получше. И даже в пятом у меня проходили хорошие удары".
Также Медведев рассказал, что пил при счете 5:3 в пятом сете.
«Немного рассола. Судорог не было, но я и не хотел, чтобы они начались. Со мной такое бывало, когда я подавал на матч — возникали судороги. Так что я решил подготовиться», — сказал Медведев в интервью на корте.