Медведев о том, что пил перед подачей на матч против Марожана: «Немного рассола»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Фабианом Марожаном в третьем круге Australian Open. Россиянин отыгрался с 0:2 по сетам — 6:7 (5), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Источник: Спортс"

«В прошлом году я проиграл все матчи на турнирах “Большого шлема” одинаково — проигрывал 0:2 по сетам, сравнивал, делал брейк, но уступал. И в этот раз в пятом сете я повел с брейком, и он отыгрался. Я думал: “Только не это”. Но мне удалось удержаться.

После первого сета я злился на себя за то, что не смог сыграть лучше. И думаю, из-за этого мне было тяжело войти во второй сет. А после второго я уже понял, что если хочу победить, то мне нужно отпустить все это. Удары становились получше. И даже в пятом у меня проходили хорошие удары".

Также Медведев рассказал, что пил при счете 5:3 в пятом сете.

«Немного рассола. Судорог не было, но я и не хотел, чтобы они начались. Со мной такое бывало, когда я подавал на матч — возникали судороги. Так что я решил подготовиться», — сказал Медведев в интервью на корте.

