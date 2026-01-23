Ричмонд
Медведев написал на камере «Снова пять сетов» после победы над Марожаном

В третьем круге Australian Open Даниил Медведев обыграл Фабиана Марожана со счетом 6:7 (7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Источник: Спортс"

После победы россиянин написал на камере «Снова пять сетов» и нарисовал смайлик.

В прошлом году Медведев сыграл пять матчей на «Шлемах» — четыре из них были пятисетовиками.

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
