Алькарас вышел во вторую неделю Australian Open третий год подряд

Алькарас одержал 87-ю победу в одиночке на турнирах «Большого шлема». В Открытую эру только Бьорн Борг (88) выиграл больше матчей за первые 100 игр.
Кроме того, испанец вышел во вторую неделю Australian Open третий год подряд.
Дальше он поборется с Томми Полом.
Узнать больше по теме
