Алькарас вышел во вторую неделю Australian Open третий год подряд

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Корентена Муте в третьем круге Australian Open — 6:2, 6:4, 6:1.

Источник: Спортс"

Алькарас одержал 87-ю победу в одиночке на турнирах «Большого шлема». В Открытую эру только Бьорн Борг (88) выиграл больше матчей за первые 100 игр.

Кроме того, испанец вышел во вторую неделю Australian Open третий год подряд.

Дальше он поборется с Томми Полом.

