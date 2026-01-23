Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путинцева станцевала под свист болельщиков после победы над Сенмез

94-я ракетка мира Юлия Путинцева впервые вышла во вторую неделю Australian Open, обыграв Зейнеп Сенмез — 6:3, 6:7 (3), 6:3.

После матча фанаты начали освистывать казахстанку — она поднесла ладонь к уху, а затем послала трибунам воздушный поцелуй.

После рукопожатий с Сенмез и судьей на вышке Путинцева подошла к своей скамейке и станцевала перед болельщиками.