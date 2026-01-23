Медведев сделал суперкамбэк на Australian Open. Россиянин впервые за два года ушел с 0:2 по сетам

Турнир «Большого шлема» Australian Open
Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 11) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3
Казалось, Медведев сейчас набрал отличную форму и не должен испытывать особых проблем во встрече с венгром Марожаном. За семь выигранных поединков подряд Даниил уступил всего две партии (обе на тай-брейках), у Фабиана вел 2−0 по личным встречам, взяв у него пять сетов из пяти. Но на деле россиянин столкнулся с очень тяжелым испытанием. К счастью, все закончилось хорошо, и лидер нашего тенниса остается обойме участников «мейджора» в Мельбурне.
29-летний россиянин подошел к матчу третьего раунда Australian Open с духоподъемной победной серией. Пять поединков он выиграл на первой неделе сезона в Брисбене, где завоевал свой 22-й титул в 22 разных городах, плюс добавил две победы уже на Открытом чемпионате Австралии. Такими успешными сериями Даниил не мог похвастаться с 2023 года — прошлой осенью, завоевав титул в Алма-Ате, он выиграл всего пять матчей подряд. Семиматчевая победная серия последний раз была весной 2023-го и после титула на «мастерсе» в Майами прервалась поражением от Хольгера Руне в четвертьфинале Монте-Карло. А вот перед этим Даниил одержал аж 19 побед кряду, взяв титулы в Роттердаме, Дохе и Дубае и дойдя до финала Индиан-Уэллса.
Рейтинговые возможности для Медведева на «мэйджорах»
Турниры «Большого шлема» являются для Даниила главной возможностью серьезно подняться в рейтинге в этом году не только потому, что на них в целом разыгрывается наибольшее количество очков, но и потому, что в прошлом сезоне россиянин выиграл на них всего один матч — как раз в Австралии, пройдя первый круг в пяти сетах. После этого Медведев уступил три пятисетовика подряд — Ленеру Тьену во втором раунде АО, Кэмерону Норри на старте «Ролан Гаррос» и Бенжамену Бонзи в первом круге US Open (на Уимблдоне Даниил был бит Бенжаменом в четырех партиях).
Что касается Марожана, то он, в отличие от Медведева, сыграл перед Australian Open-2026 два турнира, а не один. Фабиан начал год с турнира в Гонконге, где сразу легко уступил У Ибин. Визит в Новую Зеландию на соревнование в Окленде стал куда более успешным. Марожан дошел до полуфинала, обыграв в том числе завершающего в этом году карьеру Гаэля Монфиса и посеянного вторым Каспера Рууда, а уступил будущему чемпиону турнира Якубу Меншику, взяв у него второй сет.
Проиграл тай-брейк и провалил следующий сет
Даниил начал поединок с брейка, но тут же проиграл свою подачу, а следом упустил четыре брейк-пойнта на приеме. В середине сета случился еще один обмен брейками — в этот раз уже Медведев проиграл свою подачу и сразу же сравнял счет. В целом партия проходила в вязкой борьбе, оба действовали неровно и много ошибались. Закончилось все тай-брейком, который Даниил, как и в матче второго круга с Кентеном Алисом, проиграл — только не так драматично. Там было 9:11 с упущенным в концовке сетболом на подаче, а здесь 5:7 без реальных шансов добиться успеха.
Вторая партия и вовсе началась для россиянина провально. Удержав одну подачу, он позволил Марожану выиграть четыре гейма подряд. Отыграв два геймбола, Даниил вроде бы зацепился, сделав один обратный брейк, но тут же снова отдал свою подачу. Попытку побороться после этого засчитать можно, однако результата она не принесла. Медведев отыграл одну подачу соперника на сет, а со второй сделать уже ничего не смог. Фабиан был слишком хорош на приеме в этой партии, а Даниил слишком много ошибался.
Даниил не сдался и на зубах переломил ход борьбы
Когда венгр еще и третий сет начал с брейка, причем сделанного очень легко, стало совсем тревожно. К счастью, сдаваться Медведев не собирался и сразу сравнял счет. Следом случился немного странный гейм с двумя двойными ошибками подряд и неточным приемом Марожана второй подачи, за чем последовали два эйса — причем первый Даниил выполнил в своей давней излюбленной манере, встав у самого коридора, словно в парном теннисе, и подав максимально косо. Фабиан тут же вытащил свою подачу с четырех брейк-пойнтов, так что в отрыв никому уйти не удалось. Еще один ключевой момент случился при 4:4, когда Медведев взял гейм с 0:30. После этого россиянин упустил сетбол, но, поведя 6:5, реализовал свой шанс на приеме.
В четвертой партии Даниил быстро повел в счете, и где-то при 0:3 Фабиан развалился. У венгра посыпались ошибки, он выглядел явно уставшим, плохо работал ногами. Ни сил, ни настроя бороться у него не было, и Медведев быстро оформил сопернику «баранку». Впрочем, это точно не было поводом расслабляться. В прошлом году Даниил брал четвертый сет у Тьена в Мельбурне и у Норри в Париже со счетом 6:1, у Бонзи в Нью-Йорке также выиграл его под ноль, а решающие партии во всех этих поединках уступил.
Пятый сет действительно получился куда более упорным, чем четвертый. Марожан взял пару затяжных геймов на подаче, прежде чем Медведев добился-таки брейка, реализовав четвертый брейк-пойнт при счете 3:2. Фабиан тут же не без доли удачи сделал обратный брейк с 40:15, но это не выбило Даниила из колеи, и он дожал соперника — 6:3 в решающей партии! Россиянин пятый раз в карьере выиграл матч с 0:2 по сетам. В последний раз это удавалось ему на Australian Open-2024, причем дважды — во втором круге против Эмиля Руусувуори и в полуфинале против Александра Зверева.
«Снова пять сетов»
В послематчевом интервью на корте Медведев признался, что расстроен поражением на тай-брейке первой партии и во многом на волне этих негативных эмоций плохо провел второй сет, но затем сказал себе, что так продолжать нельзя, нужно переключиться и собраться, если он хочет победить. А расписываясь маркером на камере, Даниил написал там «снова пять сетов» и добавил улыбающийся смайлик.
Вполне вероятно, что послезавтра, 25 января, россиянина тоже ждут пять сетов. В четвертом круге он сыграет с Ленером Тьеном, с которым трижды встречался в прошлом сезоне и ни разу не избежал решающей партии. После пятисетовика в Австралии Даниил проиграл ему еще в Пекине, где снялся в третьем сете из-за сильных судорог, а затем дожал американца в третьей партии «мастерса» в Шанхае.