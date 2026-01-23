Медведев сделал суперкамбэк на Australian Open. Россиянин впервые за два года ушел с 0:2 по сетам

Когда венгр еще и третий сет начал с брейка, причем сделанного очень легко, стало совсем тревожно. К счастью, сдаваться Медведев не собирался и сразу сравнял счет. Следом случился немного странный гейм с двумя двойными ошибками подряд и неточным приемом Марожана второй подачи, за чем последовали два эйса — причем первый Даниил выполнил в своей давней излюбленной манере, встав у самого коридора, словно в парном теннисе, и подав максимально косо. Фабиан тут же вытащил свою подачу с четырех брейк-пойнтов, так что в отрыв никому уйти не удалось. Еще один ключевой момент случился при 4:4, когда Медведев взял гейм с 0:30. После этого россиянин упустил сетбол, но, поведя 6:5, реализовал свой шанс на приеме.