Кафельников — о Медведеве: «Победа на Australian Open? Исключено»

29-летний россиянин одержал победу в пяти сетах — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.
Медведев сделал суперкамбэк на Australian Open. Россиянин впервые за два года ушел с 0:2 по сетам.
«Эта игра была непростой, но нужно отдать должное, что он справился с задачей. Следующий матч — серьезное испытание, он будет играть против американца, которому проиграл в прошлом году. Победа на Australian Open? Исключено», — сказал Кафельников «СЭ».
В четвертом круге Australian Open Медведев сыграет с американцем Ленером Тьеном.