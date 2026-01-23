Ричмонд
Кафельников — о Медведеве: «Победа на Australian Open? Исключено»

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе россиянина Даниила Медведева над венгром Фабианом Марожаном в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Источник: AP 2024

29-летний россиянин одержал победу в пяти сетах — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Медведев сделал суперкамбэк на Australian Open. Россиянин впервые за два года ушел с 0:2 по сетам.

«Эта игра была непростой, но нужно отдать должное, что он справился с задачей. Следующий матч — серьезное испытание, он будет играть против американца, которому проиграл в прошлом году. Победа на Australian Open? Исключено», — сказал Кафельников «СЭ».

В четвертом круге Australian Open Медведев сыграет с американцем Ленером Тьеном.