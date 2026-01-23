Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Путинцева заявила о неуважении после рекорда на Australian Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала свою победу над турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Встреча третьего круга Australian Open — 6:3, 6 (3):7, 6:3.

Казахстанка заявила, что зрители на её матче против Зейнеп Сонмез вели себя неуважительно:

«Тот парень начал специально кашлять прямо в момент моего удара. Я подумала: “Хорошо, теперь я точно не проиграю… Я была готова биться там до последнего”, — сказала она.

Путинцева обвинила болельщиков в провокациях во время матча, подчеркнув, что отдельные действия с трибун едва не повлияли на исход игры.

«Всегда есть те, кто поддерживает одну сторону, и те, кто болеет за другую — в этом и есть красота спорта. Но сегодня, на мой взгляд, было слишком много моментов неуважения: зрители кричали между первой и второй подачами. Причём не громко, а именно так, чтобы я допустила ошибку. В одном из геймов при счёте 4:3 был важный розыгрыш — я отлично раскрыла корт, готовилась пробить с форхенда, и в этот момент мужчина начал специально кашлять под мой удар. Я подумала: “Ну всё, теперь я не проиграю”. Правда. Я была готова выложиться полностью и бороться до конца. Что тут скажешь? У одних есть теннисная культура, у других — нет», — добавила она.

В четвертом круге соревнований, куда Путинцева впервые пробилась за время выступлений на Открытом чемпионате Австралии казахстанка сыграет с 18-летней американкой Ивой Йович, которая сенсационно обыграла итальянку Жасмин Паолини.