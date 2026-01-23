Юлия Путинцева заявила о неуважении после рекорда на Australian Open

«Всегда есть те, кто поддерживает одну сторону, и те, кто болеет за другую — в этом и есть красота спорта. Но сегодня, на мой взгляд, было слишком много моментов неуважения: зрители кричали между первой и второй подачами. Причём не громко, а именно так, чтобы я допустила ошибку. В одном из геймов при счёте 4:3 был важный розыгрыш — я отлично раскрыла корт, готовилась пробить с форхенда, и в этот момент мужчина начал специально кашлять под мой удар. Я подумала: “Ну всё, теперь я не проиграю”. Правда. Я была готова выложиться полностью и бороться до конца. Что тут скажешь? У одних есть теннисная культура, у других — нет», — добавила она.