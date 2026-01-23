Ричмонд
Медведев, Рублев, Алькарас, Синнер и Джокович сыграют на пятисотнике в Дохе

Стала известна заявка турнира ATP 500 в Дохе, который стартует 16 февраля.

Источник: Спортс"

В нее вошел 24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович, побеждавший в столице Катара в 2016-м и 2017-м.

Также в заявке — Янник Синнер, Карлос Алькарас, чемпион-2023 Даниил Медведев, действующий чемпион Андрей Рублев, чемпион-2024 Карен Хачанов, Александр Бублик, Феликс Оже-Альяссим и Стефанос Циципас.

Полностью список здесь.

