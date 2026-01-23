Медведев, Рублев, Алькарас, Синнер и Джокович сыграют на пятисотнике в Дохе

В нее вошел 24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович, побеждавший в столице Катара в 2016-м и 2017-м.
Также в заявке — Янник Синнер, Карлос Алькарас, чемпион-2023 Даниил Медведев, действующий чемпион Андрей Рублев, чемпион-2024 Карен Хачанов, Александр Бублик, Феликс Оже-Альяссим и Стефанос Циципас.
Полностью список здесь.
Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.Читать дальше