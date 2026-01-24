Ричмонд
Дардери обыграл Хачанова и впервые вышел во вторую неделю «Шлема»

Карен Хачанов проиграл Лучано Дардери в третьем круге Australian Open — 6:7 (5), 6:3, 3:6, 4:6.

Источник: Спортс"

Для Дардери победа над 18-й ракеткой мира — лучшая в карьере на харде.

За счет этого итальянец впервые в карьере вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».

Дальше он сыграет с Янником Синнером или Элиотом Спиццири.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше