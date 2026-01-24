Дардери обыграл Хачанова и впервые вышел во вторую неделю «Шлема»

Для Дардери победа над 18-й ракеткой мира — лучшая в карьере на харде.
За счет этого итальянец впервые в карьере вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».
Дальше он сыграет с Янником Синнером или Элиотом Спиццири.
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше