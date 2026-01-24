Ричмонд
Матчи Australian Open остановили из-за экстремальной жары

Организаторы Australian Open остановили проведение матчей из-за экстремальной жары.

Индекс жары, учитывающий температуру, влажность, солнечную радиацию и другие факторы, достиг отметки 5.0. А это означает автоматическую остановку матчей и тренировок на открытых кортах.

На всех кортах, оборудованных выдвижной крышей, ее закрывают.