Матчи Australian Open остановили из-за экстремальной жары

Индекс жары, учитывающий температуру, влажность, солнечную радиацию и другие факторы, достиг отметки 5.0. А это означает автоматическую остановку матчей и тренировок на открытых кортах.
На всех кортах, оборудованных выдвижной крышей, ее закрывают.
Организаторы Australian Open остановили проведение матчей из-за экстремальной жары.
